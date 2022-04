Deutsche wollen unkomplizierte, integrierte Finanzprodukte

Banken wissen um die Wünsche der Deutschen, handeln aber noch nicht schnell genug

Ergeben hat das jetzt eine repräsentative Umfrage, für die im Auftrag von Tuum 1.000 Konsumenten und mehr als 100 IT-EntscheiderInnen aus dem Finanzsektor befragt wurden. Vor allem die Option, ein Produkt zu kaufen und erst später zahlen zu müssen ("buy now, pay later"), ist bei 38 Prozent der befragten KonsumentInnen beliebt. Doch auch Kredite für hochpreisige Produkte (36 Prozent) oder Versicherungen für Reisen oder Smartphones (35 Prozent) werden gerne in Anspruch genommen - allerdings nur dann, wenn diese leicht zugänglich sind und beim Kaufabschluss unkompliziert hinzugebucht werden können.In Deutschland gab mit 88 Prozent die große Mehrheit der Banken an, Finanzprodukte wie diese als wichtige, zusätzliche Einnahmequelle zu erachten. Allerdings führen aktuell gerade einmal 38 Prozent diese Dienstleistungen bereits im Portfolio. Und nur etwa ein Viertel (26 Prozent) plant, dies innerhalb der nächsten sechs Monate zu ändern und einfache Plug-in-Lösungen für Dritte bereitzustellen, damit VerbraucherInnen diese direkt beim Kauf von Produkten nutzen können. Um tatsächlich zu profitieren, ist aber genau diese barrierefreie Verfügbarkeit essenziell. Denn mehr als die Hälfte der KonsumentInnen (56 Prozent), die bereits in Erwägung gezogen haben, auf ein solches Finanzprodukt zurückzugreifen, gaben an, sich letztendlich doch dagegen entschieden zu haben. Entweder weil der Prozess zu kompliziert war (23 Prozent), es ihnen beim Kauf nicht angeboten wurde (18 Prozent) oder weil sie es schlichtweg vergessen haben (15 Prozent).Neben dem, was sich deutsche VerbraucherInnen am meisten wünschen, gibt die Umfrage von Tuum auch Aufschluss darüber, welche Finanzprodukte Banken derzeit planen - und diese decken sich erfreulicherweise mit der Nachfrage. Mit 49 Prozent will fast die Hälfte von ihnen Versicherungen anbieten, die direkt beim Kauf dazu gebucht werden können. Und auch die Einführung von "buy now, pay later"-Optionen (40 Prozent) sowie Kredite (39 Prozent) stehen bereits auf der Agenda. Jede zweite Bank plant außerdem, das Zahlen in anderen Währungen zu ermöglichen.Die Befragungsdaten zeigen aber, dass sich die Nachfrage nach entsprechenden Produkten nur dann befriedigen lässt, wenn Dienstleistungen wie Kredite oder Versicherungen auf reibungslose und einfache Weise angeboten werden. Die Ergebnisse bestätigen den Trend, dass Banken sich zusätzlich zu ihren traditionellen Produkten auch als 'Infrastrukturanbieter' positionieren müssen. Indem sie Finanzierungen über verbrauchernahe Drittanbieter wie Einzelhändler abwickeln, können sie neue Einnahmequellen erschließen und sicherstellen, dass sie auch in Zukunft noch relevant sind.