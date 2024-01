Onlinemarketing: Jeder zweite Werbetreibende erwartet für 2024 Wachstum

Digitales Marketing

31.01.2024 Bleibt Online Marketing 2024 der Wachstumsmotor im Werbemarkt oder dreht sich die Stimmung angesichts der multiplen Krisen? Eine aktuelle Umfrage zeigt: Das Stimmungsbild in den deutschen Marketing- und Werbeabteilungen ist uneinheitlich, gleichwohl wird eine eindeutige Tendenz sichtbar. Knapp die Hälfte (46 Prozent) der Entscheider und Entscheiderinnen innen geht von einem Wachstum des Online-Werbemarktes aus - allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen.

KI mit Abstand immer noch Top Trend, gefolgt von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung

34 Prozent erwarten ein leichtes Wachstum von bis zu fünf Prozent. Rund sieben Prozent der Befragten gehen von einem Wachstum von bis zu zehn Prozent aus, weitere sechs Prozent sehen das Marktwachstum sogar jenseits dieser Marke. Doch es gibt auch skeptischere Prognosen: Jede/r Fünfte prognostiziert eine Stagnation, etwa jede/r Vierte rechnet mit einem Minus in der Online-Werbebilanz. Fünf Prozent sehen gar einen Absturz von mehr als zehn Prozent auf die Branche zukommen. Jede/r Zehnte kann die Lage aktuell nicht einschätzen. Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Civey im Auftrag der DMEXCO Rund jede/r Zweite der 350 befragten Experten bzw. Expertinnen prognostiziert Budgeterhöhungen vor allem in Social Media (52,9 Prozent) und ins Suchmaschinen-Marketing (46,5 Prozent). Etwa ein Fünftel der Befragten stuft explizit Influencer Marketing als das am stärksten wachsende Segment ein. Gerade für die befragten 30- bis 39-Jährigen spielt die Zusammenarbeit mit Influencern eine zunehmend wichtigere Rolle: Hier würden 26 Prozent mehr investieren. Mit Blick auf die Geschlechterverteilung sticht eine Zahl heraus: 31 Prozent der weiblichen Expertinnen würden höhere Investments in Influencer Marketing einplanen - bei den Männern hingegen sind es nur neun Prozent.Künstliche Intelligenz bleibt auch dieses Jahr der Top-Trend im digitalen Marketing. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung stehen auf dem zweiten Platz und Social Commerce auf dem dritten Rang. Auffällig ist die unterschiedliche Bewertung des Themas Mixed Reality bei den Altersgruppen der Befragten. 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bewerten VR, AR und andere Mixed Reality-Anwendungen als hoch relevant für das Online Marketing - der Wert ist um ein Vielfaches höher als der Durchschnitt über alle Altersgruppen (11,3 Prozent).