Das sind die meistgenutzten Shopping-Apps der Schweiz

Die Nutzung von Shopping-Apps hat in der Schweiz weiter zugelegt. Waren es im Jahr 2021 noch 65 Prozent, so nutzen bei ihrem Online-Einkauf im Jahr 2024 bereits 75 Prozent aller Schweizer Shopping-Apps. Das geht aus der Studie Internetnutzung und E-Commerce Schweiz 2024 der Hochschule St. Gallen hervor.Der Schweizer Online-Handel erreichte 2024 ein Volumen von 18 Milliarden CHF, was einem Marktanteil von 17.3 Prozent des gesamten Handels entspricht. Der Online-Umsatz wuchs seit 2021 um 20.8 Prozent, trotz eines leichten Anstiegs der Präferenz für stationäre Geschäfte nach der Pandemie. Besonders bemerkenswert: 52.4 Proz