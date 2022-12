Rewe startet Coupon-Chatbot auf Instagram

Nach WhatsApp startet der Handelskonzern Rewe den nächsten Schritt in der Digitalisierung der Angebotskommunikation über Social Media. Beim 'Rewe Spar-Assistenten' handelt es sich um einen Chatbot, der mit NutzerInnen im privaten Nachrichtenbereich von Instagram kommuniziert und sie unter anderem wöchentlich über neue Coupons in der Rewe App informiert. Der direkte Austausch über Messenger boomt, so wechseln eine Milliarde Nachrichten pro Tag zwischen NutzerInnen und Marken. Und 75 Prozent der Social-Media-NutzerInnen bevorzugen das Direct Messaging, um mit Marken in den Austausch zu gehen, so eine Erhebung der Agentur Spectrm Diese Zahlen machen den Instagram-Chatbot für Rewe sowohl für die Ansprache von KundInnen auf einer persönlicheren Ebene als auch für die Kommunikation der Angebote interessant. Hinzu kommt, dass immer mehr NutzerInnen klassische Angebotsanzeigen im Social-Media-Umfeld direkt als Werbung wahrnehmen und schnell darüber hinwegscrollen, da sie nicht genügend zur Interaktion einladen. Der interaktive Chatbot dagegen präsentiert die Angebote und Coupons innerhalb der Instagram-Nachrichten mit einer persönlichen Ansprache.Einmal gestartet, führt der Chatbot durch die weitere Kommunikation und bietet verschiedene Optionen - von Geld sparen über weitere App-Vorteile bis hin zum Kontaktieren des Kundenservices. Über das Feld "Geld sparen" kann man jeden Montag einen Hinweis auf die Rewe App-Coupons der Woche erhalten. Über die Services per Instagram-Chatbot kann man jeweils sonntags die Angebote seines präferierten Marktes für die Folgewoche beziehen.Discounter wie Aldi Nord und Lidl bieten bereits ähnliche Funktionen in ihren Apps, unter anderem mit Coupons und Prospekten. Edeka bietet darüber hinaus beispielsweise auch eine Bezahlfunktion, einen digitalen Einkaufszettel und eine Verbindung zur Bonuskarte Deutschland Card.