Couponing: Nutzung auf anhaltend hohem Niveau

Coupon-Distribution verlagert sich weiter in digitale Kanäle

Hersteller verändern Warenschwerpunkte beim Couponing in 2018

Aus dem Report "Der Coupon-Markt in Deutschland" der Acardo Group geht hervor, dass vor allem die Anzahl der Handelspromotions 2018 kräftig (+64 Prozent) anstieg. Gleichzeitig steigerte der Handel die Einlösungen noch einmal um 16 Prozent, nach­dem sie im Vorjahr bereits signifikant ausgeweitet worden waren. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch einen im Vergleich zum Vorjahr höheren durch­schnittlichen Coupon-Wert (Face Value), der sich bei Handelsaktionen auf 1,37 Euro belief. (2017: 1,28 Euro).Auf Industrieseite ließ sich ebenfalls ein Ausbau des Couponing verzeichnen. 2018 setzten 189 Hersteller aus dem FMCG-Bereich Gutscheine als Marketinginstrument ein, was einem Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Erneut waren dabei alle Top 20 Anbieter mit an Bord. Die Anzahl der Marken, die mit Coupon-Aktionen vertreten waren, wuchs um acht Prozent auf 474. Dabei wird Couponing zunehmend auch als Brandinginstrument verstanden und genutzt. Wie der Handel agierte auch die FMCG-Industrie in 2018 mit einem höheren durchschnittlichen Face Value: Dieser betrug 1,65 Euro (2017: 1,59 Euro). Sämtliche relevanten Lebens­mittelhandels- und Drogerieketten haben an Coupon-Aktionen der Markenartikel-Hersteller teilgenommen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr erneut Rabatte in einer Gesamthöhe von etwa 130 Millionen Euro durch die Clearing-Häuser an den Handel ausgezahlt.Bei den Anteilen der Medien an der Coupon-Distribution gibt es eine differenzierte Entwicklung. Unverändert ist der Trend zu digitalen Kanälen: So konnte das Internet (Print-at-Home-Coupons, Mobile Coupons) 2018 seinen Anteil an den eingelösten Rabattgutscheinen um einen Prozentpunkt bzw. rund 17 Prozent steigern und vereint jetzt sieben Prozent der Einlösungen auf sich. Treiber war hier vor allem Mobile Couponing, das verstärkt zum Einsatz kam und insbesondere vom Handel forciert wurde. Gleichzeitig konnten Instore Medien, zu denen bspw. das Check-out Couponing oder das Regal Couponing zählen, die im Jahr 2017 rückläufige Ent­wick­lung wieder drehen und ihren Anteil ebenfalls um einen Prozentpunkt auf 63 Prozent erhöhen. Klassische Medien wie z.B. Handzettel oder Coupons in Zeitungen und Wurfsen­dungen beziehungsweise Werbeprospekte, haben im vergangenen Jahr weiter Anteile verloren (zwei Prozentpunkte), rangieren mit einem Anteil von 21 Prozent an den Einlösungen aber nach wie vor auf Platz 2. Sonstige Medien verharren unverändert auf einem Anteil von 9 Prozent an den Einlösungen und liegen damit auf Platz 3.Im Gegensatz zum Handel hat die Konsumgüterindustrie die Zahl der Verkaufs­förderungsaktionen mit Coupons in 2018 leicht gesenkt (-3 Prozent). Bei der Betrachtung ausgesuchter Warengruppen, deren Absatz die Hersteller mit Rabattgutscheinen gefördert haben, haben sich auch in 2018 starke Verschiebungen ergeben. So wurde die Anzahl der Promotion-­Aktionen für Tee/ Kaffee/ Kakao im Year-on-Year-Vergleich quasi verdoppelt (+98 Prozent). Deutlich weniger stark legten HPC/ WPR (+16 Prozent) sowie HPC/ Körperpflege (+11 Prozent) zu. Für Getränke, für die 2017 das Aktionsvolumen auf fast das Dreifache des Vorjahres (+171 Prozent) gesteigert worden war, wurden im vergangenen Jahr nur vier Prozent mehr Coupon-Kampagnen durchgeführt. Gleichzeitig wurden 2018 für Süßwaren (-22 Prozent), Tiernahrung (-23 Prozent), Molkereiprodukte (-35 Prozent) und Tiefkühlkost (-49 Prozent) zum Teil deutlich weniger Rabatt­aktionen durchgeführt.