Social-Media-Nutzerzahlen wachsen wie seit Jahren nicht mehr 

Die Gesamtzeit der Internetnutzung hat sich weltweit deutlich erhöht. Der durchschnittliche Internetnutzer verbringt nun fast sieben Stunden täglich online - im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um 16 Minuten oder vier Prozent zu verzeichnen.



Das Smartphone entwickelt sich zum Bildschirm Nummer eins und nimmt damit bei einem größeren Teil der Menschen mehr Zeit in Anspruch als klassisches Fernsehen.



Aufstieg des E-Commerce: 77 Prozent der Internetnutzer im Alter von 16 bis 64 Jahren gaben an, jeden Monat online einzukaufen, wobei Lebensmittel und Körperpflegeprodukte zur am schnellsten wachsenden E-Commerce-Gruppe zählen.



Silver Surfer: Diese Altersgruppe gehört zu den am schnellsten wachsenden Zielgruppensegmenten der wichtigsten sozialen Netzwerke. Die User-Gruppe über 50 Jahre wächst damit schneller als jede andere Altersgruppe auf Facebook und Snapchat.



Gaming wird über alle Generationen hinweg immer beliebter: Mehr als 90 Prozent der Internetnutzer der Generation Z geben an, online zu spielen - verglichen mit 67 Prozent der 55- bis 64-Jährigen.

Während viele Menschen weltweit 2020 größtenteils im Lockdown verbracht haben, ist die Zahl der Social-Media-Nutzer so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr gestiegen. Das ergaben die Ergebnisse des "Digital 2021" Jahresberichts von Hootsuite , einem Anbieter von Software für Social-Media-Management, und der Social-Media-Kreativagentur We Are Social . Aktuell gibt es weltweit rund 4,2 Milliarden Social Media User, was ein Wachstum von mehr als 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (490 Millionen neue User) bedeutet. Die Zahl der Social-Media-Anwender entspricht damit nun mehr als 53 Prozent der Weltbevölkerung.Dabei verbringen die Menschen mit durchschnittlich zwei Stunden und 25 Minuten täglich jedoch noch genauso viel Zeit in den sozialen Netzwerken wie im Vorjahr. Facebook bleibt die meistgenutzte Plattform, dicht gefolgt von YouTube und WhatsApp. Facebook-eigene Apps machen vier der Top Fünf am häufigsten genutzten Plattformen weltweit aus."Konsumenten interagieren zunehmend auf dieselbe Art und Weise mit Marken wie auch mit ihren Freunden und Familienmitgliedern - nämlich via Social und Messaging Apps", sagt Tom Keiser , CEO von Hootsuite. "Die Pandemie hat diese Verlagerung nur noch beschleunigt, da nun auch Unternehmensnachzügler zur Online-Interaktion mit ihren Kunden übergehen."45 Prozent der User im Alter von 16 bis 64 Jahren suchen dem Bericht zufolge in den sozialen Netzwerken nach Markeninformationen, während 40 Prozent Social Media für berufliche Zwecke einsetzen. Ein wichtiger Aspekt für Marketer ist hier die wachsende Beliebtheit von Messaging-Plattformen: 91 Prozent der Internet-User im Alter von 16 bis 64 Jahren nutzen mittlerweile jeden Monat Chat-Apps. Messaging hat damit die Nutzung von Social-Media-Plattformen überholt und liegt nun mit 88 Prozent an zweiter Stelle.Weitere Trends des Digital 2021 Reports aus den Bereichen Social Media, Internet, Mobile und E-Commerce: