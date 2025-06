Agenturgruppe pilot und Making Science gründen strategisches Joint Venture

Performance Marketing

Damit erhalten pilot -Kunden über das Joint Venture Zugriff auf weitere führende Technologien und spezialisiertere Leistungen im Performance Marketing sowie zusätzliches Know-how im Bereich Data Engineering und Analytics. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Kunden von pilot in einem immer komplexer werdenden Markt den Zugriff auf die Expertise und Technologien der führenden Performance- und Technologieagentur und einem der wichtigsten Google-Partner weltweit zu ermöglichen. Durch den Zusammenschluss wird Performance Marketing für die Kunden der pilot-Gruppe - anders als in reinen Performance Agenturen - nicht isoliert betrachtet, sondern immer im Zusammenspiel mit allen anderen Kommunikations- und Kampagnenmaßnahmen."Mit State-of-the-art-Tools und der großen Nähe zu den digitalen Plattformen ist Making Science für uns der ideale Performance Marketing Partner - wir als pilot steuern dafür die Markt- und Media-Expertise für eine bestmögliche Kundenbetreuung bei", erklärt Kristian Meinken , CEO der pilot Agenturgruppe, das neue Joint Venture Making Science Deutschland José Antonio Martínez Aguilar, Gründer, Vorsitzender und Global CEO von Making Science: "Dieses strategische Joint Venture mit der Agenturgruppe pilot in Deutschland ist ein bedeutender Schritt im Rahmen der globalen Expansion von Making Science und unterstreicht unser Vorhaben, führende Technologie und Performance-Marketing-Expertise bereitzustellen. Durch die Bündelung unserer Stärken schaffen wir eine kraftvolle Partnerschaft, die pilot-Kunden dabei unterstützt, sich erfolgreich in der zunehmend KI-gesteuerten digitalen Welt zu orientieren und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen."Die Making Science-Gruppe mit Hauptsitz in Madrid ist in 16 Märkten vertreten und gilt als führendes Unternehmen im Bereich KI für Marketing. Von digitaler Werbung und Datenanalytik über E-Commerce bis hin zu Cloud unterstützt Making Science Unternehmen bei der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette durch KI-gestützte Technologien und Lösungen.pilot und Making Science arbeiten bereits seit längerem im Rahmen des Joint Ventures "pilot ignite" zusammen, das sich an Werbetreibende aus den Bereichen Direct-to-Consumer und E-Commerce richtet, die einen entsprechend umfassenden Bedarf an Agentur- und Tech-Leistungen haben. Sowohl pilot als auch Making Science sind Gesellschafter des globalen Netzwerks für unabhängige Agenturen Local Planet.