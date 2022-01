Fachkräfte-Nachfrage in zwei Jahren nahezu verdoppelt

28.01.2022 Der Hays-Fachkräfte-Index stieg im 4.Quartal 2021 gegenüber dem Vormonat um 20 Punkte auf einen Wert von insgesamt 212 Indexpunkte. Mit diesem Anstieg liegt die Nachfrage-Situation insgesamt fast doppelt so hoch wie im 4.Quartal 2019, also der Zeit vor Corona.

Zweistellige Zuwächse in allen Branchen

Nahezu alle untersuchten Industrien haben im betrachteten Quartal einen mehr oder weniger kräftigen Nachfrageschub erhalten. In Bezug auf ihre wirtschaftliche Situation wurden die Unternehmen zuversichtlicher und haben deutlich mehr Stellen ausgeschrieben als in der Vergangenheit.Die stärksten Zuwächse verzeichnete die Nachfrage nach HR-Fachkräften (+80 Punkte auf 230), gefolgt von Life-Science-Fachkräften (+69 Punkte auf 314) sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren (+24 Punkte auf 180). Dagegen war die Suche nach IT-Fachkräften im 4. Quartal zwar verhalten (+10 Punkte auf 239). Mit Blick auf das Vorquartal wurde allerdings eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage von rund 30 Punkten für IT-Fachkräfte verzeichnet. Interessant vor allem: Der Index weist erstmals über 100.000 offene IT-Stellen im vierten Quartal aus. Besonders häufig ausgeschrieben wurden die Positionen des Datenbankentwicklers (+ 2 Punkte auf 385), des IT-Architekten (+17 Punkte auf 320) sowie des Security-Spezialisten (+38 Punkte auf 524). Das zeigt der aktuelle Hays-Fachkräfte-Index In allen erhobenen Branchen gab es im Vorquartalsvergleich ausschließlich zweistellige Zuwächse. Die Personaldienstleisterbranche führt das Feld an (+48 Punkte auf 170). Diese vergleichsweise starke Zunahme scheint sich auch mit der anhaltend hohen Wechselbereitschaft der Beschäftigten zu begründen. Aber auch das Baugewerbe legt im letzten Quartal nochmals deutlich zu (+ 47 Punkte auf 282). Eine gegenläufige Entwicklung zum sonstigen schwachen vierten Quartal im Bau. Der Handel wird im vierten Quartal nochmals deutlich durch seinen Wachstumstreiber, dem Onlinegeschäft, beflügelt (+ 43 Punkte auf 246). Geringere Nachfragen erfuhren die Branchen der Finanzdienstleistung (+20 Punkte), der öffentlichen Verwaltung (+ 30 Punkte) sowie des verarbeitenden Gewerbes (+15 Punkte).