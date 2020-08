Mit welchen Abteilungen sich Pressestellen am häufigsten streiten

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Mit der Unternehmensleitung gibt es häufiger Streit als mit dem Business Development.

(chart: News aktuell / Faktenkontor)

Rund 230 Kommunikationsprofis nahmen an der Umfrage von der dpa-Tochter News aktuell und Faktenkontor teil. Sie zeigt auf, mit welchen Abteilungen PR-Fach- und Führungskräften aus Unternehmen die stärksten Auseinandersetzungen haben und wo die Zusammenarbeit besser läuft.Am meisten Dispute gibt es demnach mit der Unternehmensleitung. Gut jede fünfte befragte Person reibt sich in Diskussionen mit der Geschäftsführung auf (22 Prozent). Genauso dicke Luft herrscht zwischen Unternehmenskommunikation und Marketing (22 Prozent). Kaum seltener streiten sich die PR-Profis mit der Rechtsabteilung (20 Prozent). 17 Prozent sind sich auch mit der IT nicht immer einig.Sehr gut hingegen kommen die Pressesprecher und Pressesprecherinnen mit den Teams aus Produktion, Kundenservice und Compliance aus. Nur jede dreißigste befragte Person gibt an, dass sie mit diesen Abteilungen die stärksten Konflikte hat (jeweils 3 Prozent). Und nur verschwindende ein Prozent der PR-Profis stößt ab und zu mit den Verantwortlichen fürs Business Development zusammen.