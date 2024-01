Deutsche shoppen im EU-Vergleich am meisten online

E-Commerce

Die höchsten Anteile an Online-Einkäufen gab es in Deutschland (96 Prozent) und Spanien (95 Prozent), während sie bei den Verbrauchern im Vereinigten Königreich auf immer noch sehr beliebte 90 Prozent sanken.Auch die Online-Ausgaben bleiben stabil: Fast die Hälfte (49 Prozent) der Kunden hat in den letzten drei Monaten mehr als 288 Euro online ausgegeben. In Deutschland sind es sogar 52 Prozent. Im Durchschnitt gab fast ein Fünftel (19 Prozent) der Befragten im gleichen Zeitraum zwischen 403 bis 575 Euro online aus.Was die Frequenz der Einkäufe angeht, so gaben in den drei Monaten bis November 2023 fast zwei Drittel (61 Prozent) der Käufer an, dass sie fünf oder mehr Artikel online gekauft haben. In diese fünf Kategorien wurde in allen Märkten am häufigsten gekauft:Fast 79 Prozent der deutschen Konsumenten haben in den letzten drei Monaten Kleidung online gekauft, wobei fast 25 Prozent im Durchschnitt zwischen 81 und 172 Euro ausgegeben haben.Spanische Verbraucher sind die sportlichsten Einkäufer: 58 Prozent kaufen Produkte aus dem Bereich Sport und Unterhaltung.Die beliebtesten Produkte der französischen Konsumenten stammen aus der Kategorie Pflege und Kosmetik.Britische Befragte kaufen am ehesten Produkte für Hochzeiten und Events online. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) gab an, dass sie in dieser Kategorie Geld ausgegeben haben.Im Durchschnitt verbrachten 29 Prozent der Befragten 1 bis 2 Stunden pro Woche damit, online nach Produkten zu suchen und zu recherchieren. Die Spanier erwiesen sich als die gründlichsten Online-Shopper: 25 Prozent investierten zwischen 9 und 10 Stunden pro Woche im Internet. Von allen vier Märkten verbrachten die französischen Konsumenten am wenigsten Zeit online. Dieses Ergebnis ist über alle Altersgruppen hinweg konsistent.Die Untersuchung ergab die fünf wichtigsten Kanäle:In den vergangenen drei Monaten waren Online-Marktplätze der beliebteste Einkaufskanal. Die Hälfte der Konsumenten kauften über diesen Kanal ein. Die über 55-Jährigen zogen es vor, direkt auf die Website des Händlers einzukaufen.Social-Media-Shops waren bei den 16- bis 24-Jährigen mit 26 Prozent am beliebtesten, fielen jedoch bei den über 55-Jährigen auf 8 Prozent zurück. In allen Altersgruppen kauften die Menschen mehr von Influencern gesponserte Beiträge als von Prominenten beworbene Produkte. Dies deutet auf einen kulturellen Wandel und den Aufstieg der Influencer hin, die anscheinend eine authentischere Verbindung zu ihrem Publikum haben.Livestreaming war als Einkaufskanal bei männlichen Konsumenten beliebter als bei weiblichen, stellt aber immer noch einen neuen Kanal dar. In Frankreich war dieser Kanal im Vergleich zu anderen Märkten am beliebtesten.Für den AliExpress Consumer Insight Report wurden 4.039 Konsumenten in Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien befragt. Untersucht wurden Schlüsselkennzahlen wie durchschnittliche Ausgaben, beliebte Kategorien, online verbrachte Zeit, Warenkorbgröße und Einkaufskanäle. Ziel der Studie ist es, das Online-Verhalten und die Einkaufsgewohnheiten der europäischen Verbraucher zu erfassen und besser zu verstehen.