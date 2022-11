Leitfaden: So kommen Agenturen an öffentliche Aufträge

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Agenturen, die ein zusätzliches Standbein mit Aufträgen aus der öffentlichen Hand aufbauen wollen, müssen dies strategisch planen.

In der Agenturlandschaft gibt es einen nicht selten schmerzhaften Mechanismus: Wenn bei der Kundin oder beim Kunden das Geschäft schlecht läuft, wird zuallererst am Marketing gespart. Nicht selten ist das keine besonders kluge Entscheidung, weil Marketing heute eben weitaus mehr als Werbung ist und oft die gesamte Digital Experience der KundInnen betroffen ist. "Wer an dieser Stelle spart, sorgt für zusätzliche Frustration. Das ist, als würde im Supermarkt nur noch jede zweite Kasse geöffnet werden, um Kosten zu sparen", beklagt etwa Joubin Rahimi , Digital Experte und Chef der Kölner Agentur Synaigy Trotzdem: Schon jetzt merken viele Agenturen, dass die altbekannten Mechanismen immer noch greifen. Der if