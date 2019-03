Internet of Things: Verbraucher zurückhaltend bei intelligenten Stromnetz

18.03.2019 Den Deutschen fehlt es aktuell noch an der Bereitschaft, die neuen Möglichkeiten intelligenter Stromnetze zu nutzen.

Gerade einmal jeder Dritte (37 Prozent) kann sich vorstellen, ein Elektroauto so in das Stromversorgungssystem einzubinden, dass ein gesteuertes Laden und die Batterie dabei helfen, das Stromnetz zu stabilisieren. Etwas mehr als jeder Zweite (56 Prozent) möchte Strom direkt von einem Zusammenschluss von Betreibern kleinerer Solarstrom-Anlagen beziehen. Und immerhin zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten würden Geräte wie elektrische Heizungen oder Kühlgeräte automatisch so steuern lassen, dass das Stromnetz stabilisiert wird und Ressourcen geschont werden. Das teilt der bitkom