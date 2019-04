Onlinehändler-Kredite: Paypal erhöht Kreditrahmen

Seit November 2018 bietet Paypal kleinen und mittelständischen Unternehmen Kredite an: 'Paypal Businesskredit' ist eine Finanzierungslösung, mit der Händler ihr Geschäft weiter ausbauen sollen. Der Payment-Provider verspricht Anträge, die binnen Minuten online abgewickelt werden und über die direkt entschieden wird. Die Auszahlung bewilligter Finanzierungen erfolgt über das Paypal-Konto.Für die Aufnahme des Kredits fällt eine einmalige Festgebühr an, die dem Händler bei der Antragstellung angezeigt wird. Die Rückzahlung von Kredit und Festgebühr leistet der Händler über die eingehenden Paypal-Umsätze. Jedes Mal, wenn eine Zahlung auf dem Paypal-Konto eingeht, erfolgt automatisch eine Rückzahlung in Höhe des Anteils, den der Händler zuvor im Rahmen der Antragstellung selbst gewählt hat. Dieser Anteil kann zwischen 10 und 30 Prozent betragen. Beim Empfang von Zahlungen über Paypal wird dieser Rückzahlungsanteil dann jeweils automatisch abgezogen.Darüber hinaus haben Händler jederzeit die Option, freiwillige Sonderzahlungen oder gar eine vorzeitige Tilgung vorzunehmen. Zusätzliche Gebühren entstehen dabei nicht.