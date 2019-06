Am 21. 6. startet 'Pokemon Go' als Harry-Potter-Version

19.06.2019 Wenn Pokemon Go als mobiles Augmented-Reality-Spiel schon für Aufruhr in den Innenstädten der Welt gesorgt hat: Am Freitag, den 21.6. startet die Harry-Potter-Version weltweit - und sie wird AR- und Location Based Services nochmal einen großen Schub geben - weil die Zielgruppe grösser ist.