Unternehmen kennen ihre Kunden zu wenig 

Fehlende Insights als größte Herausforderung für eine verbesserte CX

Durch eine CX-Strategie schneller als der Wettbewerb wachsen

Eine Umfrage unter Marketing-Entscheidern zeigt große Hürden bei der Aktualisierung von CX-Strategien. Demnach geben 53 Prozent der Unternehmen an, nicht in der Lage zu sein, Kunden auf der eigenen Website zu identifizieren. das sind Ergebnisse einer Umfrage zu aktuellen Customer Experience-Strategien von Mapp , internationaler Anbieter für Insight-basiertes Customer Engagement. Obwohl Customer Experience (CX) und Customer Insights in der Marketing-Branche nicht neu sind, stehen viele Marketer noch immer vor der Herausforderung wirklich relevantes Kundenwissen zu erlangen, um mit den Erwartungen der Endkunden Schritt zu halten. Dies belegen die Umfrageergebnisse von Mapp. Die Studie verdeutlicht auch die große Bedeutung ganzheitlicher CX-Strategien.Eine funktionierende CX-Strategie ist maßgeblich für den unternehmerischen Erfolg, aber die meisten Unternehmen stecken aktuell noch in frühen Stadien der Umsetzung fest. Während 89 Prozent der Befragten denken, dass eine CX-Strategie wichtig oder sehr wichtig für den eigenen Erfolg ist, überprüft und bewertet jedoch nur fast die Hälfte (47 Prozent) ihre CX-Strategie jährlich oder sogar noch seltener. Dabei stimmen 88 Prozent zu, dass es wichtig ist, die sich ändernden Kundenbedürfnisse mit Hilfe von Customer Analytics zu verstehen, um die CX zu verbessern. Dennoch planen bislang nur etwa die Hälfte (55 Prozent) der CX- und Marketing-Entscheider die Einführung von Customer Analytics im Jahr 2021.Die Unternehmen, die eine entsprechende Tool-Implementierung anstreben, erwarten, dass sie damit einen besseren Einblick in Kunden-Insights erhalten (75 Prozent), sie ein besseres Verständnis der Kundenabsichten erhalten (55 Prozent) und die Fähigkeit verbessern, ihre CX-Strategie (55 Prozent) agil zu aktualisieren. Ganze 80 Prozent der Marketer erwarten eine verbesserte Personalisierung.Trotz der klaren Vorteile stehen Unternehmen vielerorts vor großen Hürden, wenn es darum geht ihre CX-Strategie zu aktualisieren. Dabei nennen die Befragten die Schwierigkeit, Geschäftsergebnisse mit den tatsächlichen Kundenbedürfnissen zu verknüpfen (83 Prozent), unzureichende Technologie-Plattformen (77 Prozent) sowie eine mangelnde Vision und Ausrichtung von Führungskräften, Teams und Mitarbeitern (72 Prozent).Zudem geben 53 Prozent der Marketer an, nicht in der Lage zu sein, Kunden auf der Website zu identifizieren, obwohl dies die Grundlage darstellt, um Insights zu gewinnen und die CX voranzutreiben. Dabei kommen First-Party-Daten, vor dem Hintergrund der Google-Ankündigung Third-Party-Cookies perspektivisch nicht mehr zu unterstützen, eine noch wichtigere Rolle zu, denn eine valide Datenerhebung und die Identifizierung der richtigen Insights sind wichtiger denn je. So stellt der Mangel an Customer Insights für 54 Prozent der Befragten die mit Abstand größte Herausforderung dar, wenn es darum geht, bessere Markenerlebnisse zu ermöglichen. Das größte Hindernis, um eine bessere Customer Experience zu erlangen: 57 Prozent der befragten Marketer geben den Mangel an qualifiziertem Personal an.Zugleich führen jedoch nur 25 Prozent ihren Erfolg in den zurückliegenden Jahren auf die Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden zurück. Dies belegt, dass die Einstellung und Förderung qualifizierten Personals zwar wichtig sind, jedoch der Einsatz der richtigen Tools für ein erkenntnisgetriebenes Marketing den wirtschaftlich größten Erfolg bietet. 65 Prozent der Befragten erwarten, dass eine neue Technologie zu mehr Kundenwissen führt.Um die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, investieren die Unternehmen bereits in ihre MarTech-Stacks. Für ein verbessertes Kundenverständnis nennen die befragten Marketer als Top-Investitionen in den letzten zwei Jahren Customer Analytics (56 Prozent), Customer Data Management (52 Prozent) und Marketing Automation (49 Prozent).Zudem haben 51 Prozent der Entscheider auch bereits mehr Performance durch Customer Insights erzielt. Unternehmen, die KI- oder ML-Tools implementiert haben, berichten auch von einer verbesserten Fähigkeit ihre Strategie zu aktualisieren (62 Prozent), von einem besseren Verständnis der Kundenabsichten (58 Prozent) sowie von verbesserten Customer Insights (57 Prozent).Die Ergebnisse belegen, dass verwertbare Kundeneinblicke in Form von Insights zu einem besseren Kundenverständnis führen - und damit zu einer verbesserten Customer Experience. Hierbei ist eine Strategie auf Grundlage der richtigen Insights maßgeblich für Erfolg. Für die Gewinnung von Customer Insights ist die Implementierung einer passenden Tool-Lösung unerlässlich. Denn nur wer Endkunden und deren Bedürfnisse kennt, kann langfristig den Umsatz steigern und verschafft sich so einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb, denn Insight-basierte Unternehmen wachsen sieben bis zehn Mal schneller, weil sie das Kundenverhalten hervorsagen können (Insight-Driven Businesses Set The Pace For Global Growth, Forrester).Im Rahmen der durch Forrester Consulting im Auftrag von Mapp durchgeführten Studie wurden im Dezember 2020 insgesamt 203 Marketing-Entscheider befragt. Es beteiligten sich Marketer aus den Bereichen Multi-Channel-Handel, E-Commerce, CPG/D2C und Finanzdienstleistungen in den USA, Kanada und Europa.