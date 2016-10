Zehn Trends: Was neue Geschäftsmodelle über den E-Commerce offenbaren

Zwischenhändler und Verkaufsagenturen gewinnen im E-Commerce an Bedeutung. Sie wollen die Marktchancen für kleine oder neue Anbieter verbessern. Doch das Angebot offenbart die wahren Probleme des E-Commerce. iBusiness hat diese in zehn Trends zusammengefasst und zeigt, was der Erfolgsfaktor Nummer 1 im E-Commerce wird.