Interne Kommunikation: Die Zukunft gehört dem intelligenten Intranet

Bild: Microsoft

Beekeeper



Beezy



Bitrix24



COYO



LINCHPIN



LumApps



Omnia Intranet



Powell 365



Swisscom Sharespace



Speakap



Staffbase



Valo



Wizdom



XELOS Pro

Die zentralen Ergebnisse der kostenlosen Studie Intranet - Marktübersicht und Trends 2019 , herausgegeben von der SCM - School for Communication and Management und der Full-Service Intranet Agentur Hirschtec: Die geräteunabhängige Intranetnutzung ist heute ein Muss. Dadurch, dass KI-Elemente eine immer stärkere Verbreitung erfahren, wird das Intranet zusehends intelligenter. Chatbots entwickeln sich zum Beispiel zu wichtigen digitalen Helfern in der gezielten automatisierten Kommunikation mit Mitarbeitern. War bereits in der Studie "Intranet - Marktübersicht und Trends 2018" die Rede vom Intranet als zentralem Element des digitalen Arbeitsplatzes, welches offen für Anbindungen und Integrationen ist, so hat sich dieser Trend klar fortgesetzt. Das Intranet entwickelt sich immer stärker zu dem Eintrittstor in den Modern Workplace.Bereits das vierte Jahr in Folge untersuchte die Erhebung, welche Intranetplattformen am besten zu welchen Unternehmenstypen mit ihren individuellen Anforderungen passen. Das Ziel: Unternehmen so eine erste Hilfestellung bei der Vorauswahl eines geeigneten Intranetsystems zu liefern. Im Detail wurden daher die folgenden 14 Intranetlösungen für die Marktübersicht untersucht: