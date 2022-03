Verbraucherschützer plädieren für den Einsatz von Datentreuhändern

Mit der zunehmenden Digitalisierung begleiten internetbasierte Dienste immer stärker den Konsumalltag von VerbraucherInnen und nutzen deren Daten. Verbraucherschutz-Organisationen bemängeln jedoch, dass der Schutz der eigenen Daten immer komplexer und aufwändiger wird. Die Verantwortung für die digitale Selbstbestimmung werde vor allem den VerbraucherInnen zugeschoben, ohne dass diese über die nötigen Kenntnisse verfügen. Die Verbraucherschützer plädieren deshalb für den Einsatz von unabhängigen Datentreuhändern.Datentreuhänder sind vor allem durch die Fokussierung auf Personal Information Management-Systeme (PIMS) in einem Gutachten der Datenethikkommission aus dem Jahr 2019 in den Blick geraten. Der Begriff des Datentreuhänders ist aber nicht klar definiert, unterschiedliche Dienste und Angebote fallen unter diesen Oberbegriff. Zudem habe die Europäische Union verschiedene Vorschläge zu Datenintermediären vorgelegt und ihnen eine wichtige Rolle bei der Datenportabiliät und der Datennutzung zugewiesen.Um aufzuklären und wissenschaftliche Expertise zu bündeln, hat das Kompetenzzentrum Verbraucherforschung der Verbraucherzentrale NRW (KVF NRW) seit Juni 2021 in Kooperation mit dem Institut für Verbraucherinformatik (IVI) eine wissenschaftliche Online-Vortragsreihe zu Datenintermediären und Datentreuhändern veranstaltet. Gefördert wurde die Reihe durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen . Die neuen Datenschutz-Instrumente wurden dabei aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht. Die Dokumentation der WissenschaftlerInnen, bestehend aus Paper und den Videoaufzeichnungen, ist nun vollständig auf der Webseite des KVF NRW abrufbar "Der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Digitalen Welt ist eine entscheidende Zukunftsaufgabe der Verbraucherpolitik. Die Menschen erwarten gerade in herausfordernden Zeiten zu Recht, gut informiert zu sein und bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt zu werden", sagt Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser . "Die vielen Einwilligungen in Cookie-Banner im digitalen Raum sind für uns alle ein großes Ärgernis. Datentreuhänder als unabhängige Vertrauensinstanz können hier beispielsweise Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten, indem sie deren Datenpräferenzen abspeichern und sicher übermitteln."