Ecovacs Robotics strebt "Robotics for All" an

Crossplan launcht KI-Hub in Berlin

Mollie startet ein neues Technologie-Partnerprogramm

Der Hersteller von intelligenten Haushaltsrobotern Ecovacs Robotics , hat seine Vision neu definiert. Statt "A Robot for Every Family" wandelt sich der Fokus nun hin zu "Robotics for All". Damit beabsichtigt das Unternehmen, Menschen mit Robotiklösungen in wichtigen Lebensbereichen zu unterstützen, indem es Roboter entwickelt, die sich nahtlos in den Alltag integrieren, das Leben komfortabler gestalten und KonsumentInnen zu einem vernetzten Leben inspirieren sollen. So soll mehr Zeit für die liebsten Freizeitbeschäftigungen und die wichtigen Dinge im Leben bleiben. Das zunächst aus Staubsaugrobotern bestehende Portfolio wurde über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und um Fensterreinigungsroboter ausgebaut. In diesem Jahr hat Ecovacs Robotics bereits die Premiummodelle der Deebot X1 (Saugroboter) Familie sowie den neuen Winbot W1 Pro (Fensterputzroboter) auf den Markt gebracht. Außerdem hat das Unternehmen angekündigt, noch in diesem Jahr den Airbot zu launchen und damit den Luftreinigungsmarkt aufzurollen.Zur Stärkung seiner Daten- und Technologiekompetenz hat der Hamburger Spezialdienstleister in den Bereichen Online-Audio-Publishing und -Vermarktung einen KI-Hub in Berlin eröffnet. Das zum Start mit drei Daten-SpezialistInnen besetzte Hauptstadt-Team fokussiert sich auf KI-gestützte Datenanwendungen und die Erweiterung der Crossplan Daten- und Technologieplattform um ein so genanntes Data Flywheel, das mit der Verknüpfung von Online- und Offline-Nutzerdaten Audio-Publishern eine bessere hörerzentrierte Aussteuerung von Programminhalten und digitaler Audio-Werbung erlauben soll.Das vom Zahlungsdienstleister Mollie gestartete Programm hat zum Ziel, SaaS-Plattformen und Technologieunternehmen dabei zu helfen, ihren Kundenstamm zu vergrößern, neue Märkte zu erschließen und die Kundenbindung zu verbessern. Das Stufenprogramm umfasst Partner- und Kundensupport mit einem dedizierten Partnermanager, Unterstützung bei der Markteinführung und beim Co-Marketing sowie eine Nennung auf der Integration Page und verschiedene Vertriebsaktivitäten, Zugang zum dedizierten Partnerportal von Mollie, das Anleitungen, Vertriebs- und Marketingmaterialien sowie Updates zu den neuesten Produktversionen enthält sowie exklusive Angebote.