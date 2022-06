Bild: Quantum Optics Jena/Susann Nürnberger Laboraufnahme der Photonenquelle - durch spontane parametrische Fluoreszenz können zwei verschränkte Photonen in den nichtlinearen Kristallen erzeugt werden

Tech-Tidbits: Quantenkommunikation, Twitter-Verkaufskanal-App, Produktionsplattform

28.06.2022 - Was uns in der vergangenen Woche an Entwicklungen, Produkten und Services aufgefallen ist.