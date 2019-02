Ströer: "Rekordergebnis" vor allem durch Zukäufe

Bild: Keine Info Dirk Ströer

Der Konzernumsatz verbesserte sich signifikant um 23 Prozent von 1,3 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro. Das organische Wachstum - also das Wachstum ohne Zukäufe - lag bei knapp acht Prozent. Das bereinigte Jahresergebnis entwickelte sich entsprechend den Erwartungen gut und stieg um 15 Prozent von 173 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro.



Der Außenwerbemarkt wächst seit 15 Jahren strukturell nachhaltig und kontinuierlich, sowohl national als auch international - dies zeigen die aktuelle Marktentwicklung und jüngste Studien. Insbesondere die Außenwerbung wird durch die vollständige Digitalisierung des Mediengeschäfts direkt und indirekt strukturell profitieren. Ströer setze mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts und unterstütze dieses durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital OOH & Content und Direct Media. Mit dieser Kombination sei das Unternehmen in der Lage, kontinuierlich die Relevanz bei Kunden auszubauen und besäße, so das Unternehmen, "dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden zehn Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können".

(Autor: Joachim Graf )