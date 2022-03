Gehalt in Kryptowährung? Mehrheit der jungen Deutschen hat Interesse

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Junge Menschen sind offen für digitale Währungen und Investments in NFTs: In der Generation Z (unter 25 Jahren) haben bereits 30 Prozent in eine Kryptowährung investiert, in der Generation der Millennials (25-39 Jahren) sind es sogar 37 Prozent. Deutlich zurückhaltender ist die Generation X (40-55 Jahren), hier haben nur 12 Prozent bereits in digitale Währungen investiert und bei den Baby Boomern (56-74) sind es lediglich 3 Prozent. Das geht aus dem Global Consumer Trend Report "The New Experience Economy" von Dynata hervor.Dynata hatte gefragt, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Basis 566 Menschen) sich vorstellen können, ihre regelmäßigen Gehälter in einer Kryptowährung ausgezahlt zu bekommen. 24 Prozent der Deutschen sind daran äußerst oder sehr interessiert. Bei den unter 25-Jährigen sind es sogar 64 Prozent.Am meisten Begeisterung zeigen die 25- bis 39-Jährigen: 40 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe haben äußerstes oder sehr starkes Interesse daran, in NFTs zu investieren. Schaut man dabei auf die Geschlechter, sind es in dieser Gruppe 50 Prozent Männer und 32 Prozent Frauen, die Investments in NFTs äußerst oder sehr interessant finden.