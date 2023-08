66 Digitalsprech-Blubberblasen und was sie wirklich bedeuten

23.08.2023 - Blubberblasen und Digital-Bullshitbingo in gepflegtem Denglisch: Rechtzeitig vor der Dmexco eine Übersetzungshilfe für Agentursprech, Consultingtalk und Nerdisch in 66 einfachen Lektionen. Proaktiv, down to Earth und als Deep Dive. GIGO für BANI-Zeiten. Das disrupted mega!