Deutsche haben keinen Plan von digitalen Technologien

(chart: YouGov/ Maischberger)

Wer eine Technologie dem Namen nach kennt, hat zumindest zur Kenntnis genommen, dass es diese gibt. Doch davon kann in Deutschland kaum die Rede sein. Laut Maisberger -Studie "Die Skepsis der Deutschen gegenüber neuen Technologien", haben die Befragten im Schnitt zu 70 Prozent noch nicht von Machine Vision, Social Bots & Co. gehört. Bei den einzelnen Technologien schwankt der Anteil derer, die sie vom Hörensagen kennen, zwischen sechs Prozent und 36 Prozent. Doch der hohe Mittelwert für 'Noch nicht gehört' zeigt, dass generell wenig Bewusstsein und Interesse für Technologien der Zukunft vorhanden ist. Die beiden bekanntesten Technologien sind Cloud Computing (36 Prozent) und Big Data (33 Prozent). Am wenigsten bekannt: Nur rund jeder Zwanzigste kennt Machine Vision (7 Prozent), Immersive Media (6 Prozent) und Semantic Web (6 Prozent).