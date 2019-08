Programmatic: Wie sich Advertiser gegen Werbebetrug wehren

Der Griff in die Süssigkeitenbox soll für Betrüger nicht mehr so einfach sein

Mobiles In-App-Inventar erschließt Einnahmen für die Werbebranche: Im zweiten Quartal 2019 stiegen die In-App-Impressionen gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent.



In-App-PMPs - Marktplätze - stehen im Mittelpunkt des programmatischen Medienkaufs, so die Studie des Marktplatzes: Nach den Bedenken hinsichtlich Anzeigenbetrugs im vergangenen Jahr würden sich die Werbetreibenden vom freien Markt weg hin zu PMPs wenden. Das mobile In-App-PMP-Volumen stieg im zweiten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent, nachdem es sich im Vorjahr fast verdreifacht hatte. Advertiser sind auf dem besten Weg, im Jahr 2020 27 Milliarden US-Dollar für digitale Werbung auszugeben - und mehr als die Hälfte davon über private Marktplätze.

Dies sind Ergebnisse des zweiten 'Quarterly Mobile Index (QMI)', den das Werbetechnologie-Unternehmen Pubmatic veröffentlicht hat. Der Report listet Trends in der Mobilwerbung im zweiten Quartal 2019 auf. Basis der Analyse sind 13 Billionen Gebote von Advertisern, die monatlich über die Plattform von Pubmatic laufen.Laut Pubmatic verändert sich das In-App-Inventar derzeit erheblich, da iOS zum ersten Mal das Betriebssystem ist, auf dem die meisten In-App-Impressions angezeigt werden. Die Region APAC (Asien-Pazifik) hat im zweiten Quartal 2019 EMEA als zweitgrößte Region für In-App-Anzeigenimpressionen überholt. Der Anteil von iOS am weltweiten Anteil mobiler In-App-Impressionen im zweiten Quartal 2019 liegt jetzt bei über 50 Prozent, im Vorjahr war es noch ein Drittel. Insgesamt wuchsen die iOS-Anteile in allen Regionen der Welt, auch in APAC, wo Android weiterhin dominiert. Bezeichnenderweise macht APAC mittlerweile mehr als ein Viertel des globalen Inventars aus."Nach der Fraud bedingten Beeinträchtigung der Qualität des mobilen Inventar im vergangenen Jahr nutzt die Branche zunehmend PMPs, um Transaktionen über Open-RTBs abzusichern. Dies wird schon ab nächstem Jahr der vorherrschende Ansatz für den Kauf programmatischer Werbung sein", prognostiziert Ekkehardt Schlottbohm , Regional Director Central Europe bei Pubmatic. "Die gesamte Branche arbeitet zusammen, um weitere Bedenken hinsichtlich der In-App-Qualität auszuräumen. Bereits jetzt haben wir einen stetigen Anstieg der Übernahmeraten festgestellt. Mit Stand Mitte Juli 2019 verzeichnen wir etwa 12 Prozent der Top-1000-Branchen-Apps, die app-ads.txt-Dateien veröffentlichen."Der zweite 'Quarterly Mobile Index (QMI) kann online heruntergeladen werden.