Wie Shopbetreiber und Marken von Addressable TV profitieren 

Neue Sorten promoten: Bonbonanbieter Dr. C. Soldan

Addressable TV (kurz: ATV) verbindet das Beste aus dem linearen Fernsehen mit dem Besten aus der Online-Welt. Die Aussendung erfolgt via Smart TV. Nicht unter ATV fällt Streaming à la Netflix und Co. sowie Connected-TV, also Apps, die auf einen Internetzugang angewiesen sind und es sich auf dem Fernseher oder auf Peripheriegeräten wie Apple TV, Amazon Fire TV oder auch Spielkonsolen gemütlich gemacht haben. Das ist wichtig zu wissen, um die Denkweise zu verstehen, die ATV prägt. ATV folgt nämlich noch stark den Werbemechanismen des linearen TVs. Über kurz oder lang sollten Werbetreibende sich jedoch bewusst sein, dass ATV ein weiterer Kanal im digitalen Werbemix ist.ATV-basierte Werbeformen steuern Werbebotschaften im linearen TV-Programm über Adserver zielgerichtet aus. Mit der datengesteuerten Zielgruppenansprache erfüllt ATV einen großen Wunsch der Werbetreibenden: Sie können nun für Fernsehwerbung im gleichen Maße datengesteuerte Taktiken nutzen, wie sie es vom Social Media Marketing her kennen. In der Praxis sieht das wie folgt aus:Januar ist Halswehzeit. Und so setzte der Bonbonspezialist Dr. C. Soldan seine Halsbonbons nicht nur in einem TV-Spot, sondern auch via Addressable TV in Szene. Anfang 2020 war der alljährliche TV-Spot von Em-eukal im TV zu sehen. Den TV-Spot gab es in zwei Varianten: Für die jüngere Zielgruppe fokussierte sich ein 15-Sekünder auf die Em-eukal Gummidrops zum Kauen. Eine 20-sekündige Variante wies für traditionelle Bonbonliebhaber zusätzli