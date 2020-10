Die Gewinner und Verlierer im deutschen E-Commerce 2019 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Bereits in den Erhebungen der vergangenen Jahre zeichnete sich ab, dass es für die kleinen Onlinehändler im stark umkämpften ECommerce-Markt immer enger wird und sich das Wachstum zunehmend auf die ECommerce-Spitze verlagert.

Das Wachstum der deutschen ECommerce-Umsätze setzt sich weiter fort. Das geht sowohl aus den Daten des Bundesverband Versandhandel und E-Commerce (BEVH) als aus den Zahlen des EHI zu den Onlinehandelsumsätzen in Deutschland deutlich hervor. Von diesem Wachstum profitieren jedoch längst nicht alle Onlineshops. Um herauszufinden, wie und wohin sich der deutsche Onlinehandelsmarkt entwickelt, hat iBusiness - wie in den Vorjahren - die jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen der Top-1000-Onlineshops in Deutschland und die aktuelle Hochrechnung des BEVH zum interaktiven Handel in Deutschland in Relation zueinander gesetzt.Die aktuellen Daten der EHI-Studie "ECommerce-Markt Deutschland 2020" zeigen, dass allein die Top-1.000-Onlineshops des Jahres 2020 (Basis sind die Umsätze 2019) einen Gesamtumsatz von 51,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Das Wachstum der 1.000 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland hat sich damit auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 fortgesetzt. Mit 12,4 Prozent (plus 5,7 Milliarden Euro) liegt es deutlich über dem Vorjahreswachstum von 7,5 Prozent. Das ist ein beachtlicher Erfolg, von dem jedoch nicht alle Händler profitieren. In der Gesamtheit betrachtet sind die Top-1.000-Shops in 2019 etwas stärker als der gesamte deutsche ECommerce-Markt gewachsen. Das Umsatzplus im deutschen Onlinehandel beziffert der BEVH auf 11,6 Prozent, was einem Warenumsatz von 72,6 Milliarden Euro entspricht.