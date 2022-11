Bedeutung von Online-Bewertungen bei Kaufentscheidungen steigt weiter

Google und Unternehmensseiten entscheidend

Bewertungen als Teil der Marketing-Strategie

Wie eine Umfrage der Digital-Agentur xeit GmbH aus Zürich mit über 1.000 Teilnehmenden zeigt, beachten 99 Prozent der Befragten Online-Bewertungen, bevor sie sich für die Anschaffung eines Produktes oder einer Dienstleistung entscheiden. 83 Prozent gaben an, sich immer oder fast immer vor einem Einkauf im Internet zu informieren. Gegenüber 2020 ist dieser Prozentsatz um 4 Punkte gestiegen.Die Bedeutung von Online-Bewertungen steigt also weiterhin, während gleichzeitig immer mehr Schweizerinnen und Schweizer online einkaufen - 74 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal im Monat Einkäufe im Internet zu tätigen. Spitzenreiter sind die Schweizer Onlineshops Galaxus (54 Prozent) und Digitec (50 Prozent) sowie der deutsche Online-Händler Zalando (52 Prozent). Dies sind zentrale Erkenntnisse von vielen weiteren spannenden Ergebnisse des dritten Online Marketing Monitors.Die wichtigste Quelle für Bewertungen bildet für 85 Prozent der Befragten Google. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Suchmaschine als Anlaufstelle für Online-Bewertungen 32 Prozentpunkte zugelegt (53 Prozent). An zweiter Stelle folgt die eigene Unternehmenswebsite, mehr als die Hälfte der Befragten hat angegeben, dort nach Kundenmeinungen zu suchen. Weitere wichtige Informationsquellen sind YouTube (40 Prozent), Booking.com (39 Prozent) und Tripadvisor (36 Prozent).Die Studienautoren gehen davon aus, dass die Relevanz von Online-Bewertungen weiterhin steigt. Die öffentlichen Rückmeldungen über Kauferfahrungen beschränken sich dabei nicht auf ein Produkt, sondern beziehen sich oftmals auch auf den gesamten Service, der mit der Anschaffung eines Produkts oder der Beanspruchung einer Dienstleistung in Verbindung steht.Dazu gehören zum Beispiel auch die Beratung in einem Geschäft oder After-Sales-Aktivitäten. Viele und vor allem gute Bewertungen können dabei einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob das entsprechende Unternehmen bzw. das entsprechende Produkt von Kundinnen und Kunden berücksichtigt wird. Also sollten Maßnahmen zur Generierung von Kundenbewertungen und zum Monitoring dieser unbedingt auf der Marketing-Agenda stehen. Weitere Ergebnisse aus dem Online Marketing Monitor