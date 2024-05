Tiktok Shop offenbar vor Deutschlandstart

Social Shopping

23.05.2024 TikTok wird demnächst seine ECommerce-Aktivitäten auch in Kontinentaleuropa einführen. Das Unternehmen hat damit begonnen, Händler zu Beta-Tests in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien einzuladen.

Die Gerüchte kursieren schon seit Monaten über einen Tiktok-Shopstart in Euroa. Jetzt letzt die (gewöhnlich über chinesische Insights gut informierte) South Chinese Post nach und verweist dabei auf anonyme Quellen. Der Tiktok Shop ist aktuell für die USA, UK, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Vietnam, Singapur und Thailand verfügbar. Auch Mexiko steht vor dem Start.Allerdings hat Tiktok die Registrierbedingungen verschärft. Künftig dürfen Influencer und marken nur dann lokal verkaufen, wenn sie in dem jeweiligen Land auch eine Niederlassung besitzen. TikTok startete im Vereinigten Königreich und in den USA. Die weitere Expansion verzögerte sich aufgrund anfangs enttäuschender Ergebnisse auf den britischen Inseln.Die Einführung in anderen europäischen Ländern wäre dann ein weiterer logischer Schritt - sofern die politischen Probleme gelöst werden, die Mutter Bytedance mit der US-Regierung und der EU-Kommission wegen Datenabgriff durch die chinesische Regierung hat.Tiktok war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme erreichbar.