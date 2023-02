HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Werbung auf Reddit sollte auf die Tonalität der Communities achten, in der sie geschaltet wird.

Social Media ist das Massenmedium der 2020er Jahre. Alle verfügbaren Zahlen sprechen dafür, dass Informationen und Meinungen heute weit überwiegend bei sozialen Netzwerken eingeholt werden. Natürlich bestehen die wesentlich aus Links zu klassischen Medien, aber dennoch: Die kuratierende Macht der Wissensvermittlung liegt in den Händen der Internet-UserInnen und Firmen-Algorithmen. Keinen anderen Schluss lässt der "Digital 2023 Global Overview Report" von We Are Social und Meltwater zu. 4,7 Milliarden Menschen weltweit verbringen demnach jeden Tag 2,5 Stunden damit, sich Nachric