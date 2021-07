Instagram macht Accounts von Jugendlichen privat 

Anfang dieses Jahres hatte Instagram angekündigt, NutzerInnen unter 18 Jahren bei der Anmeldung die Wahl zu überlassen, ob sie ein privates oder öffentliches Konto führen wollen. Nun führt Instagram private Konten als Standardeinstellung für Jugendliche unter 18 Jahren in den EU-Ländern, Großbritannien und einigen weiteren Ländern ein, wenn sie sich neu bei Instagram registrieren. Diese Einstellung soll dazu dienen, "Jugendlichen mehr Sicherheit auf der Plattform zu geben und sie vor unerwünschten Kontaktanfragen beispielsweise von Erwachsenen, die sie nicht kennen, zu schützen. Wir glauben, dass dafür ein privates Konto die beste Möglichkeit ist", heißt es von Unternehmensseite.Alle NutzerInnen, die unter 18 Jahre alt und bereits auf Instagram aktiv sind sowie ein öffentliches Konto haben, erhalten eine Benachrichtigung von Instagram, in der die Vorteile eines privaten Kontos hervorgehoben werden sollen und erklärt wird, wie sie ihre Privatsphäre-Einstellungen ändern können. Mit dem Update möchte man sicherstellen, dass "junge Menschen ein positives und sicheres Erlebnis auf der Plattform haben und zudem ihre Privatsphäre weiterhin bestmöglich geschützt wird", so das Unternehmen.