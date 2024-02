RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 vereinbaren Adtech-Kooperation

Gegen die Tech-Konzerne aus den USA

Ziel ist es, die Angebote und Leistungen der konzerneigenen Technologie-Unternehmen miteinander zu verknüpfen, um Werbekunden übergreifende Werbekampagnen über die Plattformen beider Partner zu ermöglichen - vom linearen TV, über Werbung auf SmartTVs bis hin zu Kampagnen auf den beiden Streaming-Plattformen RTL+ und Joyn . Darüber hinaus soll die Kooperation sowohl den deutschen Werbemarkt als auch die Medienhäuser selbst "unabhängiger von der AdTech der großen US-Konzerne machen", wie sie sagen.Mit der Etablierung eines durchgängigen Technologie-Stacks wollen die beiden Medienhäuser laut Mitteilung "neue Impulse für technische Innovationen in der Vermarktung" setzen. Werbekunden und Agenturen profitierten zukünftig "nicht nur von einem einfacheren Zugang für ihre Kampagnenplanung, -buchung und ausspielung. Vielmehr werden erstmals digitale und lineare Bewegtbildreichweiten technologisch verknüpft, mit übergreifenden Daten in der Ausspielung optimiert und lineares TV programmatisch breit verfügbar gemacht." Kampagnen über Addressable TV (ATV), Connected TV (CTV) und lineares TV können konvergent gemessen und perspektivisch auch gebucht werden - eine technologische Basis, die neue und vor allem digitalaffine Kunden ansprechen wird.Die AdTech-Kooperation sei als "offene Initiative" zu verstehen. Broadcastern und Publishern in ganz Europa steht es laut Rtl und Pro Sieben frei, ihre Inventare durchgehend über einzelne AdTech-Angebote anzubieten und damit "zur weiteren Konvergenz von TV und Online-Video beizutragen". Nach dem Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist eine zügige Expansion ins europäische Ausland vorgesehen. Für die Umsetzung werden einzelne Technologiekomponenten der AdTech-Beteiligungsgesellschaften von RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 technisch miteinander verknüpft. Im Kern betrifft das Technologien von Smartclip auf Seiten von RTL Deutschland und Virtual Minds auf Seiten von ProSiebenSat.1. Das Bundeskartellamt wurde im Vorfeld über das Vorhaben informiert.