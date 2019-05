Fehlende Zeit ist größtes Problem beim ECommerce-Content

Demnach urteilten über 70 Prozent der 152 antwortenden Vertreter von E-Commerce-Unternehmen, dass sie zu wenig Zeit für die Erstellung von Produkttexten haben. Zudem sind für knapp die Hälfte (49 Prozent der Befragten, Mehrfachantworten möglich) die Kosten ein ernstes Problem. Das sind die zentralen Ergebnisse der Online-Umfrage des Content-Automation-Spezialisten uNaice Für 37 Prozent der Teilnehmer bedeutet das, dass sie stets zu wenig Content in Form von Produktbeschreibungen und Kategorietexten zur Verfügung haben. Aus der Not heraus greifen viele Online-Händler zu Herstellertexten, was wiederum zu Problemen mit Duplicate Content führt. Das bestätigten 26 Prozent der Antwortenden, die zu Recht Probleme bei der Sichtbarkeit durch Suchmaschinen erkennen. Als weiteres, aber angesichts der Internationalisierung von Onlinehändlern durchaus wichtiges Problem sahen die befragten Handelsexperten die Erstellung von Produktbeschreibungen in weiteren Sprachen. Immerhin noch 15 Prozent urteilten, dass sie die Mehrsprachigkeit der Inhalte als eine der größten Herausforderungen verstehen.