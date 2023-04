Kommunikationsstudie 2023: E-Mail wird wieder beliebter

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR E-Mail gewinnt bei einfachen und persönlichen Fragen. Wo es komplexer wird, legt das Telefon wieder zu.

Geht es nach dem Kommunikationskanal, den Menschen am liebsten nutzen, um mit einem Unternehmen zu interagieren, dann hat das Telefon bei zwei von vier Anwendungsfällen die digitale Nase vorn. Doch der EMail-Kanal holt wieder auf, so das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Studie, die das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research für iBusiness durchgeführt hat.Die Kommunikationsstudie führen wir seit 2018 durch. In der aktuellen Befragungswelle haben wir zunächst nach dem bevorzugten Kommunikationskanal gefragt, um in einem zweiten Durchlauf zu fra