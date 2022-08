Wachstum auf dem deutschen Games-Markt flacht ab

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Mehrheit der Deutschen hat popkulturelle Produkte mit Games-Bezug gekauft oder genutzt

Die nächste Generation des Mobile Gaming

Wuchs in den ersten sechs Monaten 2021 der deutsche Games-Markt noch um 22 Prozent, waren es im gleichen Zeitraum ein Jahr später nur noch 2 Prozent. Danach betrug der Umsatz mit Computer- und Videospielen sowie Games-Hardware in den ersten sechs Monaten 2022 rund 4,5 Milliarden Euro. Das gab heute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf der Pressekonferenz der gamescom bekannt.Die Wachstumstreiber der Vorjahre - wie der Umsatz mit Spiele-Apps - sind im ersten Halbjahr 2022 sogar gesunken. So wurden mit In-App-Käufen 1,3 Milliarden Euro umgesetzt und damit rund 7 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Besonders stark gewachsen ist dagegen der Umsatz mit In-Game-Käufen bei PC- und Konsolenspielen. Dieser Teilmarkt wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 705 Millionen Euro. Auch mit Abonnements für einzelne Spiele (+19 Prozent auf 85 Millionen Euro) und Gebühren für Online-Dienste (+10 Prozent auf 416 Millionen Euro) konnten die Umsatzverluste aus anderen Bereichen aufgefangen werden. Im Bereich der Spiele-Hardware konnte auch aufgrund der weiter anhaltenden Lieferengpässe einzig das Segment der Spiele-PCs und -Laptops wachsen. Hier stieg im ersten Halbjahr 2022 der Umsatz um 10 Prozent auf 479 Millionen Euro.Games sind nicht nur das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit, sondern mittlerweile auch das Herz der Popkultur, an dem sich andere immer häufiger orientieren. Das zeigt auch eine neue repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des game. Danach haben bereits insgesamt mehr als 6 von 10 Deutschen (62 Prozent) Filme oder Serien geschaut, beziehungsweise Spielzeug, Bücher oder Kleidung gekauft, die auf Games-Marken basieren. Bei Filmen, die auf Spielen basieren, ist es sogar die Hälfte der Deutschen (48 Prozent). Aber auch Soundtracks und TV-Serien zu Spielen werden besonders häufig konsumiert.Smartphones haben sich weltweit zu einer der erfolgreichsten Spiele-Plattformen entwickelt. Rund jeder zweite Spielende (48 Prozent) sagt, dass Mobile Games technisch immer stärker an PC- und Konsolen-Spiele herankommen. Knapp 4 von 10 Spielerinnen und Spieler (38 Prozent) hierzulande spielen daher auch immer häufiger auf mobilen Geräten. Dieser starke Qualitätszuwachs bei Spiele-Apps lässt jeden dritten Spielenden in Deutschland (33 Prozent) auch glauben, dass Mobile Esport auf Smartphones in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Der Trend aus Asien kommt damit auch immer mehr in Europa an.