SEO-World-Ranking: Diese Domains sind global ganz oben

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren SEO-World-Ranking: Ergebnisse für Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, USA, UK, Brasilien, Spanien, Türkei,

(chart: Searchmetrics)

Die Top3-Domains des SEO-World-Rankings von Searchmetrics bleiben gegenüber zum Vorjahr unverändert: Wikipedia.org hat die höchste SEO-Sichtbarkeit in sieben von zehn Ländern; Youtube.com ist in den übrigen drei Ländern die sichtbarste Domain; Facebook.com belegt den dritten Platz im Ranking. Twitter.com kämpft sich zurück in die Top5 der globalen Champions und kickt Apple.com vom 5. Platz. Amazon hat 6 verschiedene Domains in den nationalen Top10: .fr (Frankreich), .de (Deutschland & Österreich), .it (Italien), .es (Spanien), .com (USA) und .co.uk (England). In Deutschland konnten Youtube.com, Amazon.de und Linguee.com 2018 den höchsten Anstieg der SEO-Sichtbarkeit verzeichnen.Youtube.com konnte im Vergleich in allen zehn analysierten Märkte den größten Zuwachs bei der SEO-Sichtbarkeit ausmachen: Gründe sind die Integration des Desktop-Video-Carousels sowie der vermehrte Einsatz von Videos, die in den Google-Suchergebnissen angezeigt werden.Vier von fünf Domains an der Spitze der globalen Gesamtsieger hinsichtlich der Performance in organischen Suchergebnissen sind Webseiten, die durch Nutzer generierte Inhalte erfolgreich sind, merkt Daniel Furch an, der EMEA-Marketingdirektor bei Searchmetrics: "Gleichermaßen wenig Überraschendes, wenn man sich den Trend zu den Vorjahren anschaut, denn erstens verfügen diese Domains über eine große Brand-Recognition und zweitens werden auf allen Portalen kontinuierlich massenhaft neue, in der Regel hochwertige Inhalte erzeugt, die - besonders im Falle von Wikipedia - auch noch hervorragend und nutzerfreundlich strukturiert und verlinkt sind. Nicht zuletzt deshalb spielen sicherlich auch hier Usersignale wie CTR und Verweildauer - sei es direkt oder indirekt - eine Rolle für die organische Sichtbarkeit dieser Domains, da Suchmaschinen wie Google einen starken Fokus auf relevante Inhalt haben. Taucht man in die konkreten nationalen Indizes ein, finden sich zudem auch Medienportale auf den vorderen Plätzen, die ebenfalls ständig neue und aktuelle Inhalte bereithalten".