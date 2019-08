Dmexco-Macher Schneider und Muche kommen wieder nach Deutschland

Bild: Schneider Frank Schneider

"Unser Ziel ist es, ein internationales Netzwerk von Business-Konferenzen aufzubauen", erzählt Frank Schneider in einem Zeitungsinterview . Man wolle nicht Dmexco und OMR Konkurrenz machen, sondern mit 500 bis 600 Besuchern Netzwerk-Events aufbauen. Zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz, später auch in Japan und China. "In einem dritten Schritt wollen wir auch in die USA gehen."Den Start macht am 21. August Zürich (Ticketpreise zwischen 300 und 600 SFr). Im Februar 2020 geht es der Planung nach in die Aula der Wissenschaft nach Wien, um dann im September oder Oktober 2020 in Berlin zu gastieren.