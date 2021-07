Aldi Nord bietet virtuellen Rundgang durch eine Filiale 

12.07.2021 Der Discounter informiert an Infopoints in seiner virtuellen Filiale über Nachhaltigkeit, Produktherstellung, die Energieversorgung und Karriere bei Aldi.

Auf seiner Corporate-Website bietet der Discounter Aldi Nord seinen KundInnen seit neuestem einen virtuellen Rundgang durch eine Filiale an. Die Tour wurde von der Kieler Agentur Bemotion 360 entwickelt, gedreht wurde in einer echten Filiale in Henstedt-Ulsburg in Schleswig-Holstein.Beim Rundgang durch die Filiale können die BetrachterInnen direkt die verschiedene Bereiche wie Kühlregal, Aktionsware oder Frühstücksartikel ansteuern und außerdem rund 40 Infopoints anklicken, die zu Infografiken, Hintergrund-Artikeln oder Videos führen. Aldi Nord informiert darin etwa über nachhaltige Produkte oder Haltungsformen bei Fleischprodukten. Auch Informationen zu Arbeitsstellen bei Aldi, zum Energiemanagement, zu den Parkplätzen und sogar zur Kundentoilette bietet der Rundgang. Online Produkte kaufen kann man in der virtuellen Filiale jedoch nicht, die nun laufend aktualisiert und erweitert werden soll.