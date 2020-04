Amazon feuert zwei Mitarbeiter nach Kritik

Eine der entlassenen Mitarbeiterinnen, Emily Cunningham , eine User Experience-Designerin, die Teil der Gruppe Amazon Employees for Climate Justice ist, hatte auf Twitter angeboten, Spenden von bis zu 500 US-Dollar an Amazon-Lagerarbeiter zu sammeln. Sie sagte, ein "Mangel an sicheren und hygienischen Arbeitsbedingungen" gefährde sie und die Öffentlichkeit. Neben Cunningham war auch Maren Costa , eine Hauptdesignerin für User Experience, die ebenfalls Teil der Mitarbeiter-Klimagruppe ist, entlassen worden. Das berichtet die Washington Post Costa hat Kritik von Cunningham sowie von Gruppen, die die aktivistischen Lagerarbeiter unterstützen, über die Richtlinien von Amazon zum Schutz des Lagerpersonals retweetet. Auch Costa bot via Twitter an, Spenden von bis zu 500 US-Dollar für Lagerarbeiter zu sammeln, "während sie Schwierigkeiten haben, von unserem Arbeitgeber einen einheitlichen, ausreichenden Schutz und Verfahren zu erhalten".Die Washington Post zitiert Amazon-Sprecher Drew Hardener : Die Arbeiter seien wegen "wiederholter Verletzung interner Richtlinien" entlassen worden. "Wir unterstützen das Recht jedes Mitarbeiters, die Arbeitsbedingungen seines Arbeitgebers zu kritisieren, aber das bringt keine pauschale Immunität gegen sämtliche internen Richtlinien mit sich", wird Herdener weiter zitiert. Die externe Kommunikationsrichtlinie von Amazon verbiete es Mitarbeitern, ohne Begründung und Zustimmung der Führungskräfte öffentlich zu ihrem Geschäft Stellung zu nehmen.Einstweilen hat Amazon angekündigt, weitere 75.000 Stellen schaffen zu wollen, um auf die gestiegene Zahl von Online-Bestellungen in der Corona-Krise reagieren zu können, nachdem der Online-Händler vor knapp einem Monat bereits 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt hatte. Die Aktie des Online-Riesen befindet sich zudem auf Höhenflug, wovon vor allem Konzerngründer Jeff Bezos als Großaktionär am meisten profitiert.