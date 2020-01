BKA-Bericht: Online-Banking sicher wie nie zuvor

Weshalb die Delikte so stark zurückgegangen sind, kann nicht eindeutig beziffert werden - vermutlich sind hierfür mehrere Gründe verantwortlich. Das Bundeskriminalamt verweist unter anderem darauf, dass Anfang 2019 eine bundesweit operierende Gruppe zerschlagen worden sei, welche sich in der Vergangenheit auf illegale Art und Weise Zugang zu Online Banking Accounts verschafft habe. Dies legt eine Auswertung von Kryptoszene.de auf Basis einer Bundeskriminalamts (BKA) Statistik nahe.Insbesondere von 2013 bis 2014 kam es jedoch zwischenzeitlich auch zu einem starken Anstieg der Delikte. Die Phishing-Fälle nahmen innerhalb eines Jahres um mehr als 70 Prozent zu. Seit 2014 zeichnet sich jedoch ein Trend mit klar sinkender Tendenz ab. Zudem gebe es in diesem Segment nach Aussagen des BKAs nur eine sehr geringe Dunkelziffer. Dies läge daran, dass Banken den Kunden nur dann Beträge zurückbuchen würden, wenn diese eine Strafanzeige erstatten.Obwohl die für die Kriminellen erfolgreich verlaufenden Delikte im Bereich Online Banking stark sinken, ist ein Großteil der Bevölkerung nach wie vor kritisch gegenüber den Online-Transaktionen eingestellt. Nach einer Umfrage von TNS Infratest sind nur 25,3 der Befragten der Überzeugung, dass Online Banking "nicht gefährlich" oder "weniger gefährlich" sei. Im Gegenzug sind sogar 18,7 Prozent der Auffassung, dass Online Banking "sehr gefährlich" sei.