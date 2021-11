SEO-Analyse: ECommerce-Marken brauchen guten Info-Content

Amazon die Stirn bieten

Laut der E-Commerce Marktanalyse Deutschland 2021 von Searchmetrics steht hinter jeder dritten Suchanfrage im E-Commerce das Bedürfnis nach Information. Entsprechend wichtig sei informativer Content für die Online-Präsenz von Marken, wenn es darum geht, höhere Besucherzahlen und mehr Conversions zu generieren.Laut Searchmetrics haben informationale Suchanfragen im E-Commerce den Vorteil, dass die Suchergebnis-Positionen oft nicht so stark umkämpft sind wie bei transaktionalen Suchanfragen, also Anfragen, aus denen eine klare Kaufabsicht hervorgeht. Mit gut aufbereitetem Info-Content könnten Marken diesem harten Wettbewerb aus dem Weg gehen und das Engagement mit ihren Zielgruppen erhöhen. Geeignete Inhalte seien etwa ausführliche Ratgeber oder diverse Themen rund um das eigene Shop-Angebot, Vergleichstests für Produkte, Magazine und Video-Streams.Für viele Anbieter ist es eine besondere Herausforderung, sich gegen den Platzhirsch Amazon durchzusetzen. Amazon.de hat in vier der sieben untersuchten Branchen im Hinblick auf Suchanfragen den höchsten Marktanteil. Hier gelte es, so Searchmetrics, die potenziellen Vorteile eines spezialisierten Online-Shops gegenüber dem riesigen Universal-Marktplatz auszuspielen - mit Mehrwert für Kunden über informativen Content und "eine herausragende Customer Experience". Durch die Analyse von Suchergebnissen könnten Marken zudem schnell bestimmte Nachfrage-Trends erkennen und mit passendem Content frühzeitig auf das Informationsbedürfnis der Konsumenten reagieren.Die Studie enthält datenbasierte Insights zur Online- und SEO-Performance (SEO, Search Engine Optimization) der größten Domains in den sieben Branchen Branchen Beauty, DIY (Do-it-yourself), Elektronik, Fashion, Gesundheit, Möbel und Sport.