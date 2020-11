Agentur-Fusion: Aus Isobar Schweiz und Namics wird Merkle 

Durch den Zusammenschluss von Namics und Isobar Schweiz sowie dem Rebranding zu Merkle entsteht ein Unternehmen mit über 1200 DigitalspezialistInnen im DACH-Raum. Die beiden Organisationen sollen die Kompetenz und Expertise von Merkle's Angeboten im Bereich der Customer Experience Transformation ergänzen und für zusätzliche Skalierbarkeit in der Business-Transformationsstrategie, digitalen Beratung und Technologie-Implementierung sorgen. Patrik Gamryd , CEO Isobar Schweiz, wird zum CEO des neuen Unternehmens ernannt. Organisatorisch wird die Fusion am 1. Januar 2021 wirksam, das Rebranding zu Merkle soll im ersten Quartal 2021 folgen.Die Full-Service-Digitalagentur Namics, die im aktuellen Internetagenturen-Ranking Platz 15 belegt (Umsatz 26,5 Mio. Euro, ist spezialisiert auf die Bereiche digitale Beratung, Kreation, Commerce und Customer Experience auf den Märkten in Deutschland sowie der Schweiz und besitzt ein Qualitätszentrum in Serbien. Die Agentur wurde im November 2018 Teil von Merkle. Isobar Schweiz entstand 2017 aus der dentsu -Übernahme von Blue-Infinity, einer Agentur für digitale Transformation und Technologie mit Niederlassungen in der Schweiz sowie Qualitätszentren in Portugal und der Tschechischen Republik. 2019 wurde das Unternehmen zu Isobar.