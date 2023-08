Amazon beerdigt die meisten seiner Modemarken

Das geht aus einem Insiderbericht hervor, den zuerst das Wallstreet Journal veröffentlicht hat. Von den 30 eigenen Bekleidungsmarken sollen nur Amazon Essentials mit den Disney-Lizenzen, Amazon Collection und die Familienmarke Amazon Aware übrig bleiben.Matt Taddy , Vizepräsident von Amazon Private Brands bestätigte den Schritt in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters . Der Medienbericht hatte davon gesprochen, dass Amazons den Ausstieg aus dem Eigenmarkengeschäft diskutiere als Zugeständnis an die US Federal Trade Commission (FTC) , falls das FTC seine lang erwartete Kartellklage gegen den Einzelhändler einreicht.Amazon wird seit Jahren vorgeworfen, es verwende die Verkaufsdaten, die der Marktplatz Amazon und der Shop-Dienstleister Amazon von den Marktplatzhändlern sammelt, um dem Onlineshop Amazon und dem Hersteller Amazon unfaire Vorteile zu verschaffen. Letzteren wird es dann beispielsweise leichter gemacht zu entscheiden, welche Produkte sie verkaufen wollen, um sie dann in der Platzierung auf der Amazon Plattform zu bevorzugen. Andere Kritiker beklagen, dass Amazon Retail-Media seine Gatekeeper-Macht missbraucht, indem es großen Konkurrenten die Werbung für seine Produkte auf der Amazon-Plattform verweigert hat und Waren und Dienstleistungen zu Niedrigpreisen anbietet. Amazon hat bislang immer alle Vorwürfe zurückgewiesen.Zu den Amazon-Eigenmodemarken gehören unter anderem Aurique, Core 10, Daily Ritual, Goodthreads, Iris & Lilly, Jenny, Lark & Ro, Peak Velocity, Red Waggoon, Spotted Zebra und Truth & Fable.