Immer mehr Hardcore-Gamer

Nach den Erkenntnissen der Gaming-Studie von CyberMedia Research (CMR) ist die Zahl der Hardcore-Gamer in Westeuropa um 27 Prozent gestiegen, was auf eine längere Spielzeit, leistungsfähige Smartphones und eine höhere Reife der mobilen Spiele zurückzuführen ist. Die Zahl der Gelegenheitsspieler wuchs geringfügig (8 Prozent gegenüber dem Vorjahr), während die Zahl der Hyper-Casual-Spieler um 32 Prozent zurückging. Am wichtigsten ist, dass mit zunehmender Spieldauer das Bewusstsein für Chipsätze bei den mobilen Spielern steigt."Im Verlauf der Pandemie hat das mobile Spielen in Westeuropa zugenommen. Unsere Erkenntnisse über mobile Spiele in Westeuropa deuten auf eine Trendwende bei Hardcore- und Casual-Mobile-Gamern hin, die von Smartphones aller Preisklassen angetrieben werden", deutet Prabhu Ram , Leiter der Industry Intelligence Group (IIG) von CyberMedia Research die Zahlen. "Auf dem Markt für Android-Smartphones ist der Anstieg dieser verbesserten Spielerlebnisse auf die leistungsstarken Smartphone-Prozessoren zurückzuführen." Schnelles Laden von Spielen (70 %) und eine lange Akkulaufzeit (51 %) sind die wichtigsten Eigenschaften, die sich mobile Spieler von ihren Smartphones wünschen.Befragt wurden 2036 Mobile Gamer im Alter von 14 bis 30 Jahren in großen Städten Westeuropas, darunter London, Paris, Berlin und Barcelona.