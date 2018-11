Umsatz mit Schuhen in Europa steigt auf rund 67 Milliarden Euro

28.11.18 Der Schuhmarkt in Europa wächst weiter auf ein Marktvolumen von 66,8 Milliarden Euro. Dabei halten die EU-15-Länder 90 Prozent der Marktanteile. Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Schuhe werden in Luxemburg getätigt. Vor allem Sportschuhe sorgen in den EU-Ländern für Umsatz.

Bild: Scott Anderson/Flickr

­In den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wurden 2017 rund 67 Milliarden Euro für Schuhe ausgegeben. Damit gibt jeder EU-Bürger im Durchschnitt etwa 130 Euro im Jahr für Schuhe aus. Das zeigt der neue "Branchenreport Schuhe - Europa 28" von IFH Köln und BBE Handelsberatung . Insgesamt ist der Umsatz zwischen 2013 und 2017 um gut fünf Milliarden Euro gewachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,1 Prozent entspricht."Der europäische Schuhmarkt profitiert aktuell vor allem von der guten konjunkturellen Entwicklung und den steigenden Ausgaben für Schuhe pro Kopf. Darüber hinaus stimuliert das Bevölkerungswachstum den Markt. Nach Eurostat-Angaben lebten 2017 insgesamt 6,3 Millionen Menschen mehr in Europa als noch im Jahr 2013", erklärt Fabian Mayntz , Junior Consultant am IFH Köln, das anhaltende Marktwachstum.Die größten Marktanteile halten mit 90 Prozent des Umsatzvolumens die EU-15-Länder, die 80 Prozent der europäischen Bevölkerung vereinen. Der höchste Umsatz mit Schuhen wird vor Italien, Deutschland und Frankreich in Großbritannien generiert. Bei den Pro-Kopf-Ausgaben liegen die Briten allerdings nur auf Platz drei hinter Luxemburg und Österreich.Ein Blick auf die einzelnen Schuhsegmente zeigt: In nahezu allen EU-Ländern erfreuen sich sportliche Modelle wie Sneaker und Co. zunehmender Beliebtheit. So entfielen im letzten Jahr 23,4 Prozent des Umsatzes auf Sportschuhe. Das entspricht einem deutlichen Plus von 7,3 Prozentpunkten seit 2013. Insbesondere Lederschuhe mussten Marktanteile zugunsten sportlicherer Modelle einbüßen.