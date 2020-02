Wirecard und SAP arbeiten enger zusammen

Der Finanztechnologie-Dienstleister Wirecard und der Software-Hersteller SAP verstärken ihre Zusammenarbeit. Wirecard wird seine Payment-Technologien mit einzelnen Produktsparten von SAP kombinieren. Ziel ist es, gemeinsame digitale Anwendungen für eine optimierte Customer Journey zu entwickeln. Zum Einsatz kommen sollen sie vor allem in den Bereichen New Mobility, Einzelhandel sowie Sport-Events.Wirecard wird im Rahmen des SAP PartnerEdge-Programms offizieller Entwicklungspartner im Bereich Cloud Solutions. Marketingverantwortlichen wollen die Partner so künftig ein "optimales Customer Lifecycle Management über alle Touchpoints hinweg" ermöglichen. Florian Eder , Head of Partner Management bei Wirecard, kündigt die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit für die nächsten Wochen an.