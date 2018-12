Das waren die Top-Themen des Jahres 2018

31.12.2018 Welche Trends, Themen und Geschichten haben die deutschsprachige Interaktiv-Branche 2018 bewegt? Was waren die größten Aufreger, wo hatten die Expertinnen und Experten die meisten Sorgen? Die Antwort gibt unsere Top 12 der Analysen, die auf iBusiness.de in diesem abgelaufenen Jahr am meisten abgerufen wurden.