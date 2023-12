Recruiting und Mitarbeiterbindung

Interaktiv-Trends 2024/2025: Employer Branding wichtiger denn je

18.12.2023 - Der War for Talents ist im vollen Gange, der Arbeitsmarkt leergefegt und die Wechselbereitschaft der Arbeitnehmenden aktuell so hoch wie noch nie. Diese Entwicklung erfordert ein radikales Umdenken in den Unternehmen, und zwar nicht nur bei den Personalverantwortlichen.