Auf die Frage nach den größten Herausforderungen für das Marketingjahr 2023 nannten die europäischen Marketers noch im Frühjahr 2023 an vorderster Stelle (35 Prozent) das Thema "Konsolidierung verteilter Kundendaten zur Ermittlung einer 360-Grad-Kundensicht" (siehe iBusiness Marketing-Trends 2023 - Was CMOs in diesem Jahr beschäftigt ) - und somit den Wunsch, Daten nicht nur massenweise zu sammeln, sondern für das eigene Unternehmen sinnvoll zu nutzen. Nichts spricht dafür, dass sich zum Jahresende etwas daran geändert hat. Im Gegenteil: Die enormen Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz haben in den vergangenen Monaten noch einmal verdeutlic