Leistungsschutzrecht: Google schmeißt Snippets aus dem französischen Index

26.09.2019 Überraschung, Überraschung: Statt dafür Geld an Verleger zu bezahlen, dass Zeitungstexte in der Newssuche auftauchen, entfernt Google diese Texte lieber. Dieses mehrfach vorausgesagte und vorausgesehene Manöver lässt sich gerade live in Frankreich besichtigen, wo Google nur noch die Überschriften von Meldungen zeigt, auf die es in der Newssuche verlinkt, berichtet Politico.eu . Damit geht der Suchmaschinenriese Zahlungen nach dem LSR aus dem Weg, genau so wie es viele Experten - untzer anderem iBusiness ( vor sechs Jahren ) vorausgesagt hatten. War aber nicht schwer: Schon vor acht Jahren ist genau das in Belgien passiert ( iBusiness berichtete ), was nun in Frankreich geschieht und Zeitungs-Verlegerverbände wie den BDZV empört.